Nyheter Kyrkor protesterar mot möjlighet att återkalla permanenta uppehållstillstånd Flera församlingar, partier och andra organisationer protesterar i Karlstad i dag mot förslag som kan påverka asylsökande Jakob Ihfongård Jakob Ihfongård Jakob Ihfongård digital redaktör Publicerad 2025-11-15 - 12:25 I dag äger en manifestation rum på Stora torget i Karlstad där flera kyrkor, politiska partier, föreningar och organisationer protesterar mot regeringens utredningsförslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd för asylsökande. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. uppehållstillstånd nyheter asylpolitik