Själavårdare utbildas för att möta 13-åringar på anstalter: "Helt vansinnigt"
Både imamer och pastorer på häkten och fängelsen är kritiska till att sänka straffbarhetsåldern • "Kriminalvården är som ett sjukhus utan utbildad personal".
Ruth Åberg är diakon inom Evangeliska frikyrkan. Hon deltog i fortbildningsdagarna för själavårdare på anstalter och häkten, arrangerad av Nämnden för andlig vård inom kriminalvården (Nav).
Eva Janzon
Kriminalvården och andra tunga instanser säger nej. Men regeringen vill göra det möjligt att döma 13-åringar till fängelse. Nu utbildas själavårdarna för att möta barnen på häkten och anstalter.