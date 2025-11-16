Nyheter
Striden om Sveriges största moské fortsätter: flera partier kräver byggstopp
Moskén byggs i en av Stockholms förorter och ska kunna samla 1 100 människor på fredagsbön.
En slöjbeklädd kvinna går förbi platsen där Sveriges största moské är på väg att byggas, i Skärholmen i södra Stockholm.
Jacob Zetterman
Stoppa bygget! KD, M och SD försöker från sin position som opposition i Stockholm att avbryta bygget av det som ska bli Sveriges största moské. De menar att den byggs med hjälp av en islamistisk organisation.