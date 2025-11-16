Nyheter

Striden om Sveriges största moské fortsätter: flera partier kräver byggstopp

Moskén byggs i en av Stockholms förorter och ska kunna samla 1 100 människor på fredagsbön.

En slöjbeklädd kvinna går förbi platsen där Sveriges största moské är på väg att byggas, i Skärholmen i södra Stockholm.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Stoppa bygget! KD, M och SD försöker från sin position som opposition i Stockholm att avbryta bygget av det som ska bli Sveriges största moské. De menar att den byggs med hjälp av en islamistisk organisation. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter socialdemokraterna moské islam stockholm kristdemokraterna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning