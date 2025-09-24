Podd | Dagens föräldrar
Dagens föräldrar: Johanna Westman
Kokboksförfattaren och tv-personligheten Johanna Westman gästar Dagens föräldrar och pratar om mat och barn.
Kokboksförfattaren och tv-personligheten Johanna Westman gästar Dagens föräldrar och pratar om mat och barn.
Natanael Gindemo, Amanda Lindgren
Fakta: Dagens föräldrar
- Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
- I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
- Podden utkommer varje onsdag.
- Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I Go'kväll får hon det att vattnas i munnen hos tv-tittarna, och hennes kokböcker har kallats ”barnmatsbiblar”. Johanna Westman gästar podden för att prata barn och mat och bland annat slår ett slag för mer avslappnade middagsstunder.