Podd | Dagens föräldrar

Dagens föräldrar: Johanna Westman

Kokboksförfattaren och tv-personligheten Johanna Westman gästar Dagens föräldrar och pratar om mat och barn.

Joel Höglund
Digital redaktör
Publicerad

Fakta: Dagens föräldrar

  • Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
  • I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
  • Podden utkommer varje onsdag.
  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

I Go'kväll får hon det att vattnas i munnen hos tv-tittarna, och hennes kokböcker har kallats ”barnmatsbiblar”. Johanna Westman gästar podden för att prata barn och mat och bland annat slår ett slag för mer avslappnade middagsstunder.

Lyssna på avsnittet:

dagens föräldrar poddavsnitt dagens poddar podd

