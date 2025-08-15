Podd | 5 minuter med Gud
Det handlar om att ge gåvan vidare, gåvan vi själva fått
Veckans tema för andaktspodden 5 minuter med Gud är ”Goda förvaltare”.
Fakta: Fem
minuter med Gud
- En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
- Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
- Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
- Podden finns där poddar finns, på Spotify, Apple Podcasts, Podbean och andra liknande platser.
Den här veckan är temat ”Goda förvaltare” och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet 12:42-48.
”5 minuter med Gud” med Sebastian Stakset och Hanna Simonsson är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.