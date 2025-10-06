Podd | Läsarpodden

Förbannelsen: Hur 90-talet satte Sverige i politiskt baklås

I det 96:e avsnittet av Dagens litteraturpodd Läsarpodden diskuterar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman Förbannelsen: Hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden av Karin Pettersson

Fakta: Läsarpodden

  • Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.
  • Podden utkommer första måndagen i månaden.
  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/lasarpodden, på 

    SpotifyApple Podcaster eller där poddar finns.

Hur gick det egentligen till när marknaden tog över politiken och den svenska välfärdsstaten monterades ner? Var det verkligen nödvändigt att gå så hårt fram, eller hur kom det sig att Carl Bildt och Göran Persson landade i samma slutsats under krisåren? Och vad hände egentligen med kyrkornas globala engagemang?

Läsarpoddens Joel Halldorf och Patrik Hagman diskuterar Karin Petterssons bok Förbannelsen: Hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden.

Lyssna på avsnittet:

