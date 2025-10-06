Förbannelsen: Hur 90-talet satte Sverige i politiskt baklås

Fakta: Läsarpodden Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.

Hur gick det egentligen till när marknaden tog över politiken och den svenska välfärdsstaten monterades ner? Var det verkligen nödvändigt att gå så hårt fram, eller hur kom det sig att Carl Bildt och Göran Persson landade i samma slutsats under krisåren? Och vad hände egentligen med kyrkornas globala engagemang?

Läsarpoddens Joel Halldorf och Patrik Hagman diskuterar Karin Petterssons bok Förbannelsen: Hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden.