Livsstil

Pingstpastorn Marc hörde röster i huvudet – "Jag var en man var rädd för"

Mark Cronin, var kriminell och missbrukare hela barn- och ungdomstiden: Stal en bibel från lokala kyrkan, läste men gav upp och brände den • "Sedan kom rösten tillbaka och sa till mig att läsa om Jesus igen, det blev min vändpunkt"

Mark Cronin är uppvuxen i England, har levt som missionär i Östafrika och bor nu med sin familj i Skellefteå.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

När Mark Cronin var 19 år bestod hans liv av tunga droger och tvångs­inläggningar på psykiatrisk avdelning. I huvudet malde ständigt två röster som han inte blev kvitt. I dag är han pastor i pingstkyrkan i Skellefteå, med en helt annan röst att följa.

missbruk pingst ffs storbritannien vittnesbörd skellefteå marc cronin andliga världen livsstil ledarskap

