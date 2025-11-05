”Unga pojkar är blivande pappor och här har vi ett jättejobb att göra”

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar

Vilken betydelse har pappan – eller avsaknaden av en – för barnets tro och självbild?

I det här avsnittet av Dagens föräldrar möter vi Jacob Langvik, präst och tidigare skolpastor, i ett samtal om papparollen, fadersfigurer och bra manliga förebilder.

Vi talar om varför faderskapet ofta väcker starka känslor, om hur man kan hitta en väg som förälder även när den egna uppväxten lämnat sår.

Jacob delar erfarenheter från möten med ungdomar och familjer, och reflekterar över vad som händer när bilden av Gud och bilden av pappa vävs samman.