Vår Herre inte kommer för att kräva, utan för att ge

Fakta: Fem

minuter med Gud En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.

Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.

Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.

Podden finns där poddar finns, på Spotify, Apple Podcasts, Podbean och andra liknande platser.

Den här veckan är temat "Vaksamhet och väntan" och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 12, vers 35-40.

“5 minuter med Gud” med Sebastian Stakset och Hanna Simonsson är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.