Vår Herre inte kommer för att kräva, utan för att ge

Den här veckan är temat "Vaksamhet och väntan".

Joel Höglund
Joel Höglund Digital redaktör
Fakta: Fem
minuter med Gud

  • En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
  • Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
  • Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
  • Podden finns där poddar finns, på SpotifyApple PodcastsPodbean och andra liknande platser.

Den här veckan är temat "Vaksamhet och väntan" och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 12, vers 35-40.

“5 minuter med Gud” med Sebastian Stakset och Hanna Simonsson är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

