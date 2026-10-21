Debatt | Synd och frihet

Att fria från skuld må vara syftet – men kan kyrkan göra det?

Om vi tror oss behöva ett kvitto på förlåtelsen från kyrkostyrelsen, då är tron tom och löftet upphävt, skriver Frida Oscarsson

Kyrkan och troende ska sätta sin förtröstan och tilltro till Jesus och hans nåd, skriver Frida Oscarsson.
Frida Oscarsson Frida Oscarsson Jönköping
Publicerad

När slutade kyrkans uppdrag – att förkunna evangelium i ord och handling – att vara tillräckligt? När började vi tycka att teologiska genomlysningar av polyamorösa relationer var en god idé? Ska vi kanske ”go all in”, damma av syndakatalogen och börja sälja avlatsbrev igen? Är det vad kyrkopolitikerna anser är modernt och framåtsträvande?

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