Debatt | Försvarsmakten och kyrkan
Försvaret får inte sätta prästens uppdrag ur spel
Våra soldater är värda det allra bästa. Prästens uppgift är att värna deras mänskliga värdighet när de försvarar vårt samhälle och vårt sätt att leva, skriver Karl-Henrik Wallerstein
Militär utbildning är en sak, detaljstyrning av själavården en annan, skriver Karl-Henrik Wallerstein. Bilden: Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan, besöker svenska Nato-soldater i Lettland.
Pressbild & Mikael Stjernberg
Försvarsmaktens nya själavårdsreglemente riskerar att skapa en spricka mellan kyrkan och försvaret. När Halmstads församling valde att avbryta sitt mångåriga samarbete med garnisonen blev konflikten konkret. Huvudfrågan gäller: Vem ansvarar för fältprästens uppdrag? Är det kyrkan eller Försvarsmakten eller båda? Givetvis är det båda, och båda parter behöver respektera sina respektive – och olika – roller.