Barnen suckade när jag föreslog andakt – sen ville de ha mer

Att ha en kort bönestund eller andakt tillsammans med familjen runt köksbordet är värdefullt. Andaktsboken Kungen på pizzerian är ett av många fina hjälpmedel, tycker Dagens recensent. iStock

Kungen på pizzerian – och 29 andra andakter Författare: Johannes Hallberg

Johannes Hallberg Förlag: Argument

Genre: Andakter

Förslaget att tillsammans börja läsa ur en ny andaktsbok möttes till en början av skepsis från de tre barnen. Det är inte alltid lätt att börja med en ny, god vana i familjen – och att försöka samlas till gemensamma bönestunder är vissa gånger förknippat med en och annan suck – åtminstone i vår familj. Men vi gör det ändå.

Och när jag provade att läsa ett första kapitel högt ur Kungen på pizzerian, som handlade om hur Jesus inte gör skillnad på folk utan vill hjälpa alla, satt samtliga ändå helt tysta. När det korta kapitlet var slut sa tioårige sonen snabbt: ”Läs ett till mamma!”.

Johannes Hallberg har i sin bok samlat 30 korta och lättlästa andaktstexter, där Jesu liv vävs in i våra egna. Det handlar om barn och vuxna i ofta vardagliga situationer som man kan känna igen sig i, men som rymmer ett större djup och som vill lära oss något om hur vi kan leva som kristna. Hur ska vi möta andra? Hur ska vi se på vår medmänniska? Vem är egentligen Gud?

För oss har det varit enklast att ha boken liggande på köksbordet, redo att plockas upp och läsas högt ur när det passar.

Varje andaktstext avslutas med ett bibelord kopplat till texten, och en enkel, kort bön. Sammanlagt tar det 4–5 minuter att läsa en andaktstext från boken. Minuter som de flesta kan avvara, antingen på morgonen, på kvällen eller varför inte vid middagen? För oss har det varit enklast att ha boken liggande på köksbordet, redo att plockas upp och läsas högt ur när det passar. En värdefull liten stund där alla i familjen påminns om att vår kristna tro kan få bli synlig i det vardagliga livet.

All hjälp man som barnfamilj kan få att rikta blicken mot Gud och få påminnas om att Jesus leder oss genom livet, är varmt välkommen. Johannes Hallberg och hans Kungen på pizzerian tycker jag är ett sådant gott hjälpmedel.