Kultur
Efter motgångarna: Kristna artister gjorde insamlingskonsert för ”LjudJohan”
Johan Torstensson hyllades av bland andra Samuel Ljungblahd, Evelina Gard och Magnus Spångberg
Efter en tuff vår med både trafikolycka och stöld av utrustning hyllades Johan "LjudJohan" Torstensson av ett stort artistuppbåd. Samuel Ljungblahd Evelina Gard Peter Hallström, Magnus Spångberg, Triple & touch, Josefin Gunnargård med flera medverkade.
Gustaf Utbult
Johan "LjudJohan" Torstensson har under decennier varit en av landets mest erkända ljudtekniker. Under en tung vecka i maj drabbades
han av dubbla motgångar i form av stöld av utrustning och en trafikolycka. I söndags samlades artister han jobbat med i en hyllningskonsert till stöd för honom.