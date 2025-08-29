Kultur

Efter motgångarna: Kristna artister gjorde insamlingskonsert för ”LjudJohan” 

Johan Torstensson hyllades av bland andra Samuel Ljungblahd, Evelina Gard och Magnus Spångberg

Efter en tuff vår med både trafikolycka och stöld av utrustning hyllades Johan "LjudJohan" Torstensson av ett stort artistuppbåd. Samuel Ljungblahd Evelina Gard Peter Hallström, Magnus Spångberg, Triple & touch, Josefin Gunnargård med flera medverkade.
Daniel Wistrand
Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Johan "LjudJohan" Torstensson har under decennier varit en av landets mest erkända ljudtekniker. Under en tung vecka i maj drabbades 

han av dubbla motgångar i form av stöld av utrustning och en trafikolycka. I söndags samlades artister han jobbat med i en hyllningskonsert till stöd för honom. 

aneby musik peter hallström samuel ljungblahd kultur konsert evelina gard

