Kultur
Enormt intresse för isolerad karmelitnunna ledde till uppföljare
Regissören Maud Nycander om den aktuella filmen Nunnan – 25 år i kloster
Maud Nycander har gjort filmen Nunnan – 25 år i kloster. Här tillsammans med Marta, vars klosternamn är Moder Maria av Bebådelsen.
Ewa Stackelberg
När filmen Nunnan kom 2007 blev responsen så massiv att regissören Maud Nycander till slut gav med sig: hon skulle göra en uppföljare. Nunnan – 25 år i kloster har snart premiär och äntligen får biobesökarna veta hur det gått för Marta som blev nunna som 19-åring.