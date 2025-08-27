Kultur | Film & TV

Fascinerande och provocerande när nunnans liv utmanar samtidsnormerna

”De omvända perspektiven är både utmanande och välgörande”, skriver Dagens recensent

”Nunnan – 25 år i kloster” får 4 av 5 i betyg av Dagens recensent Magnus Sundell.
”Nunnan – 25 år i kloster” väcker en rad frågor. Den både berör och upprör, skriver Magnus Sundell i sin recension.
Magnus Sundell
Filmrecensent


I den uppmärksammade dokumentärfilmen ”Nunnan” från 2007 fick vi möta Marta som 19 år gammal valde att viga sig till ett livslångt klosterliv. I den nu aktuella uppföljaren möter vi på nytt Marta och hennes familj för att se hur det har gått. En fascinerande berättelse som både berör och upprör.

