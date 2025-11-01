Kultur
”Festivalen Kaleo är chill”
Titus Eklånge: Jag tror det kan vara bra med konferenser som är lite mindre i antal då det kan bidra med en trygghetskänsla.
Titus Eklånge från Dagens ungdomspanel besöker festivalen Kaleo.
Albin Larsson, Titus Eklånge
Jag besökte festivalen Kaleo som arrangeras av Evangeliska frikyrkan och det var chill. Personer jag pratar med säger samma sak, mina intryck skiljer sig inte, Kaleo är chill. Det var en lugn och en väldigt familjär miljö jag kom till i Subtopia Hangaren i Alby.