Kultur
”Fred är något helt annat än bara frånvaro av krig”
Lennart Koskinen, biskop emeritus, Dan Katz, psykolog och Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet berättar om sina tankar två år efter Hamas attack mot Israel, 7 oktober 2023
Inför årsdagen av massakern har fotografierna på hela familjen Smian Tov fästs upp på deras utbrända hus i kibbutzen Nir Oz, där samtliga fem familjemedlemmar mördades under Hamas attack den 7 oktober 2023.
Ohad Zwigenberg
Två år har gått sedan Hamas attack den 7 oktober 2023.
Steven Crosson, psykolog och tidigare ledarskribent på Dagen undersöker
mekanismerna bakom attacken och förbereder sig för en egen resa in i konfliktområdet.