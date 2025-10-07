Kultur

”Fred är något helt annat än bara frånvaro av krig”

Lennart Koskinen, biskop emeritus, Dan Katz, psykolog och Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet berättar om sina tankar två år efter Hamas attack mot Israel, 7 oktober 2023

Inför årsdagen av massakern har fotografierna på hela familjen Smian Tov fästs upp på deras utbrända hus i kibbutzen Nir Oz, där samtliga fem familjemedlemmar mördades under Hamas attack den 7 oktober 2023.
Steven Crosson
skribent
Publicerad

Två år har gått sedan Hamas attack den 7 oktober 2023. Steven Crosson, psykolog och tidigare ledarskribent på Dagen undersöker mekanismerna bakom attacken och förbereder sig för en egen resa in i konfliktområdet.

