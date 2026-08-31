Kultur

”Bibeltexterna blev levande för mig under arbetet med boken”

Malin Sundin, 53, har på egen hand sett till att göra Gustav Vasas Nya testamente tillgängligt för fler

Malin Sundin har på eget bevåg transkriberat Nya testamentet från Gustav Vasas bibel och gett ut den som bok.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
Publicerad

På eget initiativ och helt utan finansiering har Malin Sundin, 53, transkriberat hela Gustav Vasas Nya testamente. När hon inte hittade texten i modern utformning bestämde hon sig för att ta saken i egna händer.

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