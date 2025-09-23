”Psalmbokens innehåll kan inte se ut hur som helst; den är en del av Svenska kyrkans bekännelse”, skriver Susanne Wigorts Yngvesson i boken Att tolka psalm . Torleif Svensson

Att tolka psalm Författare: Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson Förlag: Verbum (88 sidor)

Genre: Teologi

En ny svensk psalmbok växer fram. Av 9 500 förslag har 233 valts ut till en remissrunda. Professorn i etik Susanne Wigorts Yngvesson har påpassligt utgett guideboken Att tolka psalm. Inför boken gjordes en enkät bland anställda i Svenska kyrkan med syftet att få veta mer om kyrkoanställdas relation till psalmer.

Av svaren framgår att de flesta värdesätter psalmerna för att de bidrar till fördjupad gudstjänstupplevelse. Det känslomässiga prioriteras, vilket kan iakttas i dagens individualism och det ständiga rotandet i ”hur det känns”.

Intressant är resultatet av vilka teologiska aspekter som anses viktigast – och minst viktiga. Högst ligger talet om Guds kärlek och Jesu uppståndelse, lägst Guds allvetande, den yttersta tiden och ondskans makt. Vad gäller samhällsfrågor sattes fred högst.

På senare år har behov väckts av psalmer för religionsöverskridande gudstjänster. Författaren öppnar i viss mån för detta.

Texten interfolieras med några närstudier. Inför väckelsepsalmen ”Ingen hinner fram” invände många mot textens påstådda dåliga teologi med villkorad frälsning. Samtidigt, påpekar Wigorts Yngvesson, förmedlar psalmen ett viktigt budskap för nutidsmänniskan: ”Att ta sig själv och sina livsval på allvar”.

På senare år har behov väckts av psalmer för religionsöverskridande gudstjänster. Författaren öppnar i viss mån för detta. I Kyrkoordningens portalparagraf heter det dock: ”Församlingens grundläggande uppgift är ett fira gudstjänst …” Vidare sägs att syftet är ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas”. Även om kristna bör se med goda ögon på andra, så kvarstår tron på Jesus som Vägen till Fadern.

Att tolka psalm är sammantaget en god guide. Psalmer ska inte endast bekräfta (som ”Du vet väl om att du är värdefull”). De ska också "väcka, uppmana, utmana”.