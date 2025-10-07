Kultur

Wilhelm, 17: Man ser antisemitism eller rasism varje dag på sociala medier

Dagen följde med en gymnasieklass på Forum för levande historias utställning ”Gilla Dela Hata” om rasism och antisemitism.

Eva Lönnkvist Andersson leder workshop för en gymnasieklass från S:t Eriks gymnasium i Stockholm. Workhopen ingår i utställningen "Gilla Dela Hata" på Forum för levande historia.
Daniel Wistrand
Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad Senast uppdaterad

Sex av tio judar har upplevt antisemitism på nätet upprepade gånger. I nya utställningen Gilla Dela Hata, visar Forum för levande historia hur rasism och antisemitism gror i digitala kanaler och förstärks genom våra algoritmer.

