Gästkrönika
Ett häpnadsväckande fynd hittades på vinden i Visby domkyrka där en kista från 1200-talet fanns förvarad bland bråten. Med all sannolikhet härstammar den från hanseköpmännens handel med den ryska staden Novgorod.
Christopher-Robin Maurin
Dick Harrison:
Den bortglömda kulturskatten i Sveriges kyrkor
Det vi tar för givet får utländska besökare att tappa hakan
Vi svenskar är generellt sett dåligt medvetna om vilken sagolikt rik kulturskatt som ryms i våra gamla kyrkor. Flertalet av oss, även troende som frekventerar kyrkorna regelbundet, reflekterar inte över altarskåpen, krucifixen, gamla helgonskulpturer och freskmålningar. Nästan ingen ägnar bråten på kyrkvinden någon tanke, och antalet församlingsbor som ens vet att det ligger mängder av medeltida värdesaker på kyrkornas dolda ovanvåningar kan i regel räknas på händernas fingrar.