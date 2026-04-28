Det politiska våldet är ett större hot mot demokratin än Trump

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

En folkvald president i en demokrati utsätts för ett misstänkt attentats­försök. Vilken blir reaktionen? Många blir förstås arga och förtvivlade. Skrämmande många andra svarar på ett annat sätt.

När Dagens Nyheters USA-korrespondent Björn af Kleen på en middag berättar att Donald Trump inte dödats svarar en annan gäst: ”Tyvärr”.

Två dagar efter skjutningen i Washington går journalisten Tanya Lukyanova runt i New York och intervjuar ungdomar som meddelar hur berättigat det kan vara med politiskt våld.

Och på sociala medier exploderar besvikelsen från tusentals användare över att dådet inte lyckades – om de inte kastar sig ut i konspirationsteorier om att allt är fejkat av presidenten själv. För detta finns, ska sägas, inga bevis.

Våld föder våld. Konspirationsteorier föder konspirationsteorier.

Det är chockerande många som väljer att säga något annat än det enkla: ”Det verkar som att någon försökt döda en folkvald president. Vi må avsky allt han står för, men detta kan vi aldrig, aldrig acceptera.”

En annan DN-artikel visar hur det politiska våldet i USA förändrats. Aktioner från vänster ökar: ”Första halvåret 2025 var det till och med vanligare med vänster­våld än högervåld.”

I det manifest som ska ha publicerats av den misstänkte skytten framkommer en bild av en man som fått nog av Trumps ”brott”, som han kallar det. Men uppenbarligen har han varit för bekväm för att engagera sig politiskt och besegra presidentens parti med ord och argument.

Att så många – till höger och vänster – känner som manifestförfattaren är ett mycket större hot mot demokratin än Donald Trumps politik.

Våld föder våld. De båda politiska sidorna hetsar varandra att begå fler och värre dåd. Konspirationsteorier föder konspirationsteorier: när Trump bygger sin världs­bild på att ett demokratiskt val var ”stulet” kommer fler – till höger och vänster – att haka på, och skapa en bild där inget som går emot deras vilja och politiska uppfattning kan vara på riktigt.

Det sannolika är nu att stödet för presidenten, tidigare skakad i mätningarna, ökar. Donald Trumps värsta fiender är hans bästa vänner.