Nu kan väl ingen längre blunda för terrorgruppen Hamas ondska

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Vid terrorrörelsen Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 var sexuellt och könsbaserat våld ”systematiskt, utbrett och en bärande del”.

Det slås fast i den stora rapporten från israeliska Civil Commission som under två år undersökt 7 oktober-attacken och dess efterspel, bland annat det långa gisslandramat där som mest omkring 250 människor hölls fångna av Hamas.

Den nästan 300 sidor långa rapporten är läsning som kräver tåliga ögon. Den omfattar cirka 400 vittnesmål med överlevande, gisslan och avlidnas familjemedlemmar. Kommissionen har analyserat fler än 10 000 bilder och videor. Slutsatserna som dras är förödande för alla som tvekat det allra minsta om vad Hamas är och står för.

Rapporten beskriver 13 olika typer av sexuellt eller könsbaserat våld som Hamas utsatte människor för under och efter 7 oktober-attacken. Det handlar bland annat om våldtäkter, sexuell förnedring, sexuellt våld inför familjemedlemmar och publicering av filmade våldsdåd på sociala medier – inklusive på offrets egna kanaler.

Det är just det systematiska och organiserade som ger våldet den 7 oktober och efteråt dess särprägel. Man kan kalla det våldtäktsterror. Att utnyttja och förnedra offren sexuellt var en viktig del av Hamas strategi. Terroristerna ville detta, de sökte detta.

Organisationen Civil Commissions arbete stöttas av internationella digniteter som USA:s förra utrikesminister Hillary Clinton och Irwin Cotler, tidigare justitieminister och riksåklagare i Kanada.

Kommissionens ledare, israelen Cochav Elkayam-Levy, sympatiserar med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och har tidigare fått kritik för att ha spritt oriktiga uppgifter.

Det påverkar inte de fakta som lyfts i rapporten, som är mycket väl underbyggd. Den bekräftar också tidigare undersökningar av Hamas systematiserade sexuella våld, bland annat från FN som annars brukar anklagas för att vara antiisraeliskt.

Frågan är om rapportens avslöjanden förändrar något för den propalestinska rörelsen i väst. Direkt efter att nyheterna och bilderna den 7 oktober började kablas ut över världen kom jubelropen och de triumfatoriska segeryttringarna från sympatisörer världen över, inte minst i Sverige.

På 2023 års konferens med Svenska kommittén mot antisemitism berättade forskaren Jakob Gühl om en ”dramatisk ökning” av antisemitismen på nätet direkt efter den 7 oktober. ”Vi ser också en stark ökning av hyllningar av Hamas attacker, från islamister och från nynazistiska konton som uppmanar till våld mot judar”, sa Gühl. ”Detta är det värsta vi sett, såväl i antal inlägg som i inläggens art. Det är fruktansvärt.”

På gator i västvärlden drog demonstrationståg fram med Hamasflaggor, ramsor och symboler. När aktivisten Greta Thunberg seglade i en hjälpkonvoj till Gaza hade flera av de svenska arrangörerna hyllat eller haft samröre med bland annat Hamas, kunde Expressen berätta.

Jeremy Corbyn, den förra Labourledaren, vägrade 15 gånger i en tv-intervju att svara på den enkla frågan: Är Hamas en terrorgrupp?

Så många aktivister har om inte direkt hyllat terroristerna så i alla fall tittat bort, förtigit dem, låtsats som att de knappt var en del av konflikten, agerat som att allt Gaza handlade om var ett israeliskt kolonialt krig, rentav ett folkmord, mot den civila befolkningen.

Man kunde tänka sig att det systematiserade sexuella våldet mot kvinnor borde vara en stark larmsignal inte minst för vänsteraktivister. Men nej. Hamas sadistiska sexvåld blev snabbt en ickefaktor, inte ens en pinsamhet att släta över, snarare något som inte var viktigt och som man därmed inte behövde ta någon hänsyn till.

Tystnaden inför våldet visar att det som kallas antisionismen hos vissa människor är så stark, nästan som en kult, att absolut ingenting kan få den att vackla. Om inte ens de uppgifter som framkommer i Civil Commissions rapport påverkar aktivisternas syn på 7 oktober, på Gazakriget och Palestinas framtid – en framtid som måste formas utan Hamas – då är frågan om någonting alls skulle kunna göra det.

Brutaliteten i 7 oktober-attacken, våldtäktsterrorn, är en förklaring till varför Israels svar blev så kraftigt. En förklaring men ingen ursäkt för israeliskt övervåld. Alla uppgifter om sådant, till exempel de senaste påståendena om sexuellt våld mot palestinier i israeliska fängelser, måste också utredas grundligt.

Kommissionen vill nu använda uppgifterna som tagits fram i rapporten för att åtala de kvarvarande skyldiga i Hamas och andra terrorgrupper för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten.

I detta uppmanar den till ”ett robust internationellt samarbete”. Det är en viktig uppgift för Sverige att ställa upp med verktyg för en internationell domstol med målet att i någon mån skipa rättvisa för offren för Hamas våldtäktsterror.