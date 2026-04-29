Själavårdarna bär andra men saknar själva stöd

Sjukhuskyrkans själavårdare möter patienter och anhöriga i oro, kris och sorg. De ger även krisstöd till vårdpersonal som ställs inför svåra etiska dilemman. Martha Irvine

När den medicinska vården på sjukhusen inte räcker till tar den andliga vården vid. Rätten att utöva sin religion är lagstadgad och upphör inte vid sjukhusens entrédörrar. Sjukhusen har därför en skyldighet att utöver de fysiska behoven även tillgodose de andliga och existentiella. Trots det riskerar den andliga vården att kraftigt försämras när staten drar in förutsättningarna för Sjukhuskyrkan att fortsätta verka som tidigare.

När livet är som skörast står Sjukhuskyrkans medarbetare redo att möta patienter och närstående i oro, kris och sorg. Själavårdarna finns med vid tunga avsked och känslosamma minnesstunder. De förrättar vigslar och nöddop och håller i andakter, och ger även krisstöd när vårdpersonal ställs inför svåra etiska dilemman. Lågmält och varsamt förmedlar Sjukhuskyrkan andlig vård – öppen för alla som önskar, oavsett tro eller livsåskådning.

Men samtidigt som själavårdarna sörjer för andras behov, saknas från och med nu resurser att ta hand om deras egna.

Ända sedan riksdagen 1980 fattade beslutet om att samhället ska ge trossamfunden möjlighet och resurser att bedriva andlig vård inom sjukvården, har det funnits en nationell samordning som säkerställt ett likvärdigt arbete över hela landet. Men för 2026 finns inga resurser till samordning, fortbildning och handledning – det som utgör själva navet i Sjukhuskyrkans verksamhet – om den inte ska ske på bekostnad av det själavårdande arbetet på sjukhusen.

Den myndighet som sedan årsskiftet förmedlar verksamhetsbidraget, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), har nämligen inte beviljat den finansiering som krävs för att upprätthålla nuvarande verksamhet. Tvärtemot rekommendationerna från den nedlagda Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som föreslog en ökning av verksamhetsbidraget med 20 procent, har MUCF i stället sänkt bidraget med drygt nio procent. Sveriges kristna råd som samordnar den frikyrkliga, ortodoxa och katolska delen av Sjukhuskyrkan beskriver beslutet som en smärre katastrof och varnar för uppsägningar och neddragningar av tjänster.

MUCF:s fördelning av verksamhetsbidragen till trossamfunden tyder på att myndigheten inte fullt ut har tagit hänsyn till hur Sjukhuskyrkan varit organiserad. Den tidigare ansvariga myndigheten, SST, gjorde exempelvis en tydlig åtskillnad mellan den andliga vård som Sjukhuskyrkan bedriver gemensamt och kyrkornas egen medlemsvård. Eftersom den andliga vården vänder sig till alla som söker stöd – oavsett tro eller livsåskådning – var verksamheten berättigad till bidrag. Däremot fick inte kyrkorna ersättning för vården av de egna medlemmarna, det ansvaret förväntades kyrkorna själva ansvara för.

Organisatoriskt har samordningstjänsten varit placerad på Sveriges kristna råd, SKR, som även samordnar den andliga vården inom kriminalvården. Den ekumeniska samordnaren har enligt SKR stöttat lokala arbetsgivare vid rekrytering och anställningar, ansvarat för nyanställda själavårdares grundutbildning samt kompetensutveckling för mer erfarna medarbetare. Genom årliga fortbildningsdagar har själavårdarna kunnat utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Sjukhuskyrkan finns på 70 sjukhus runt om i landet, bland annat på Karolinska i Solna. Natanael Gindemo





Som en direkt följd av MUCF:s neddragning försvinner nu den för verksamheten viktiga samordningen. Man vill gärna tro att nedragningen är ett misstag från myndighetens sida - inte ett medvetet beslut som försvårar Sjukhuskyrkans möjligheter att bedriva en nationell andlig vård. För det kan väl ändå inte vara så att myndigheten inte har förstått hur central denna samordning faktiskt är?

MUCF tillbakavisar kritiken om att grundläggande kunskap om Sjukhuskyrkans verksamhet och struktur skulle ha gått förlorad i samband med att myndigheten tog över ansvaret. Socialminister Jakob Forssmed (KD) konstaterar i en intervju med Dagen att budgeten för innevarande år ligger fast och att han inte kan uttala sig om en myndighets beslut, även om han lovar att följa upp frågan. Samtidigt meddelar han att någon ökning av verksamhetsbidraget inte kan bli aktuell förrän tidigast nästa år.

Ministern beskriver sjukhuskyrkans verksamhet som ”väldigt angelägen” och säger att den betyder ”oerhört mycket för väldigt många människor”. Och Forssmed betonar ofta betydelsen av existentiell hälsa och civilsamhällets kraft att bidra till den. I det här fallet pekar dock myndighetens beslut i motsatt riktning.

Att statsbidraget enligt lokala arbetsgivare i stort sett stått still de senaste tio åren samtidigt som inflation, löneökningar och andra kostnader kraftigt har ökat, innebär att kyrkorna själva täcker en allt större del av kostnaderna. Förra året stod de lokala frikyrkoförsamlingarna för omkring 70 procent av finansieringen. MUCF:s minskning av bidraget tvingar Sjukhuskyrkan att välja bort samordningen till förmån för mötet med vårdtagarna, deras anhöriga och sjukhuspersonalen. Svenska kyrkan bekostar själv sina präster och diakoner att den ekumeniska samordningen och fortbildningen försvinner påverkar även dem.

För att kyrkorna även i fortsättningen ska kunna utföra denna viktiga samhällstjänst åt staten krävs en långsiktig och stabil finansiering.

I sitt arbete möter själavårdarna svåra trauman, ofta under strikt tystnadsplikt. Om möjligheten till egen avlastning försvinner med de minskade resurserna blir arbetsmiljön ohållbar för den enskilda medarbetaren. När de som bär andras sorg själva går sönder berövas samhället inte bara en viktig resurs, det resulterar samtidigt i ökade kostnader i form av sjukskrivningar.

Kyrkornas egna insamlade medel är en förutsättning för att Sjukhuskyrkan ska kunna bedriva sin verksamhet, om än stympad, under 2026. Men det förutsätter att präster, pastorer, diakoner och ordensfolk orkar hålla i och hålla ut – och att inte omvärldsläget tvingar de lokala arbetsgivarna att se över den för många redan ansträngda ekonomin.

För att kyrkorna även i fortsättningen ska kunna utföra denna viktiga samhällstjänst åt staten krävs en långsiktig och stabil finansiering. Annars riskerar Sverige att stå med en vård som talar om helhetssyn men som i praktiken överger människan när behoven är som mest existentiella.



