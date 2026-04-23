I Botkyrka kommun talas hundra språk. 62 procent av invånarna har bakgrund i andra länder. Kommunens devis "långt ifrån lagom" fångar mångfalden väl. Dagen

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Förra veckan korade Språktidningen svenskarnas favoritord. Inte helt oväntat hamnade ”lagom” i topp. Vinnarordet beskrivs som en symbol för ett ”slags svensk mentalitet”.

Men lagom är inte bäst. Och har aldrig varit inkluderande. Tvärtom har det i praktiken varit ett outtalat socialt sätt att kontrollera alla som inte rättar sig i ledet. Det var kanske mindre problematiskt i ett historiskt relativt homogent Sverige, men i dagens mångfacetterade samhälle blir det komplicerat. Och Jante verkar nu ha ett uppdämt behov av att trycka tillbaka alla uttryck som sticker ut från normen – och kanske särskilt de religiösa.

Med tanke på den ökande polariseringen är det föga förvånande att anmälningarna till olika granskningsinstanser skjutit i höjden. Exempelvis konstaterar Medieombudsmannen (MO) att anmälningarna mot massmedier 2025 ökade med drygt 40 procent. Ökningen följer enligt MO troligen ”den ilskna tonen i samhällsdebatten”.

Det finns förstås berättigade skäl att anmäla, granska och utkräva ansvar. Problemet uppstår när godtyckliga, oskrivna regler om vad som är socialt accepterat sätter gränsen för vad som tolereras.

Men vem avgör egentligen vad som är lagom? En lagom dos kultur – eller för den delen – lagom mycket religion? Religionsfriheten är grundlagsskyddad men tolkas av det sekulära Sverige ofta som en frihet från religion. Religiösa uttryck och uttryckssätt tillåts i det offentliga rummet så länge de inte tar för mycket plats eller uppfattas som obegripliga, för då ska de minsann hållas tillbaka, misstänkliggöras eller till och med förbjudas. Samtidigt ser vi hur andra typer av normbrott inte bara accepteras utan i vissa fall även uppmuntras och förstärks.

Att ge sig hän är till sitt väsen o-lagom.

Inte allt religiöst uttryck är gott. Men när det känns som att svenska standardiseringsregler utgör måttstocken för religiös hängivenhet har något grundläggande gått förlorat. Att ge sig hän är till sitt väsen o-lagom.

I min hemförsamling Botkyrka pingst samlar vi människor från över 40 länder. Församlingen gestaltar i sin mångfald Kristi världsvida kropp och uttrycker Andens frihet att fördela sina gåvor – utan att ta hänsyn till Jantesveriges trångsynta mall. Och det är liv, och liv i överflöd.