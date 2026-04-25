Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Brödspade: 2 363 kronor. Matta: 34 800 kronor. Trasmatta: 60 000 kronor.

Expressens artikel om statsministerparet Ulf Kristerssons och Birgitta Eds inköp till tjänstebostaden Sagerska palatset i Stockholm låter som ett avsnitt av tv-programmet Lyxfällan.

Inte nog med att paret möblerar om Sagerska med dyra prylar. Eftersom allt enligt rutinerna måste gå via inredningsarkitekter mångfaldigas kostnaderna för varje nyinköpt matta, lampa och konstverk i form av ett knäckebröd. Och allt lyfts ur skattebetalarnas plånbok.

Någon kan invända att det är orättvist att utpeka Ulf Kristersson och Birgitta Ed. De rör sig i en samtid där konsumtionen av heminredning blivit religion. Det spelar ingen roll hur kort tid mattan legat i vardagsrummet, hur väl dammsugaren fungerar eller att den förra lägenhetsägaren byggde om köket så sent som för tre år sedan. Allt ska bort! För svensken som har råd är varje dag nyårsafton – ring in det nya och ring ut det gamla!

Kristersson och Ed är vuxna människor. Ingen tvingar dem att följa konsumtionshetsen.

(”Har råd”, förresten. Googla ”lån till renovering” och sajterna kastar sig på dig från skärmen. ”Jämför Renoveringslån!”, skriker bolag som heter saker av typen bliskuldsattenkelt.se: ”Låna belopp som passar dina behov!” ”Få svar inom 1 minut!”)

Men statsministerparet Kristersson och Ed är vuxna människor. Ingen tvingar dem att följa konsumtionshetsen. Han företräder ett parti som pläderar för sänkt skatt och offentlig sparsamhet. Hon en religion som varnar för slöseri och överflöd och uppmanar oss att samla skatter i himlen, inte i skattefinansierade tjänstebostäder.

Nu vägrar de till och med att svara på Expressens frågor om inköpsrundorna. Det hade funnits en annan väg att gå. Kristersson och Ed hade kunnat säga nej till alla extrakostnader – de bor redan i ett palats – förklarat sig mer än nöjda och gjort en poäng av att dessa skattepengar gör mer nytta på andra platser än hos högstatusbutiken Svenskt Tenn.

Det hade varit en fin och viktig markering av en statsminister och en präst.