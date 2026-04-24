Kyrkans ledare kan bryta skammens tystnad kring porren

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Dagens dokument om porrmissbruk i församlingarna väcker starka frågor.

Porr handlar inte bara om vår egen synd och moral. Den som konsumerar porr upprätthåller en mångmiljardindustri som orsakar det svåraste lidande. I utkanterna finns våld, trafficking och sexslaveri.

Porr är inte något som går att trycka in i det grovmaskiga och politiserade begreppet ”mäns våld mot kvinnor”. Många kvinnor är porrkonsumenter, och många av dem som utnyttjas och far illa i porrvärlden är män.

Porr skiljer sig från de andra frågor om sex, moral och fortplantning som kyrkorna ofta lyfter. Till skillnad från, säg, hbtq, abort och avhållsamhet är detta ett ämne där kyrkans syn går hand i hand med samhällets. Nästan alla är överens om porrens skadliga effekter.

Ändå använder nästan alla porr, för nästan alla har en sexdrift, det är en oerhört stark kraft och ibland dansar den kring det förbjudnas gränser. Det gör ämnet lika närvarande som undflyende.

Bilden vi har av porrmissbrukaren saknar förlåtande drag.

Porren skiljer sig också från andra beroenden. Porrmissbrukaren har sällan någon att lufta sitt beroende med. Det är säkerligen ofta lättare att komma ut som alkoholist, nätberoende eller till och med narkoman. Bilden vi har av porrmissbrukaren saknar förlåtande drag. De skamliga associationerna av onanisten i sin mörklagda källare är förödande.

Porren är förstås inte heller ett specifikt kyrkligt problem. Det finns i samhället, då kommer det också alltid att finnas i våra församlingar.

Däremot kanske kyrkorna bättre än många andra skulle kunna tala ut i denna fråga. Här är vi vana att samtala om våra mänskliga tillkortakommanden, vi söker barmhärtighet och förlåtelse, vi vet att vi är älskade trots våra synder och att den kärleken är oändligt starkare än all skam i världen.

Kanske är det kyrkan som har den starkaste möjligheten att gå före i kampen mot porrmissbruket som destruktiv kraft för både samfund och människa? Fler präster, pastorer och ledare får gärna delta i samtalet: Hur kan just era församlingar kasta ljus över detta mörka, djupt skambelagda samhällsproblem?