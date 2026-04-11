Trons återkomst märks tydligt i Svenska kyrkans statistik

Förra året döptes närmare 6 000 ungdomar i samband med konfirmation i Svenska kyrkan. En fördubbling på några få år. På bilden: Dopfest i Limhamns kyrka i Malmö. Bodil Rolf

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Jag är en siffernisse. Särskilt när det kommer till kyrkans utveckling i Sverige. Så när Svenska kyrkan presenterade sina siffror för förra året går jag verkligen igång. Du kunde läsa om dessa på nyhetsplats i Dagen den 28/3. Själv lägger jag in de färska siffrorna i mina helt egna kalkylblad och ser hur diagrammens riktningar förlängs eller förändras.

Alla som läste vår artikel om hur det brittiska opinionsinstitutet YouGov använt mycket bristfälliga metoder i den undersökning som brittiska bibelsällskapet beställt, förstår hur klurigt det är med datainsamling för att förstå trender i samtiden.

Med Svenska kyrkans statistik är det annorlunda. Där får vi de starkaste indikationerna på om det finns en Jesustrend i samhället i stort och bland unga i synnerhet. Här presenteras hårda fakta om människors beteenden där kyrkan har en lång tradition av att inhämta deltagarsiffror med hög kvalitet som dessutom sätts i relation till Statistiska centralbyråns officiella befolkningssiffror. Få statistiska beräkningsmodeller används och därmed är felmarginalerna mycket små.

Graferna som växer fram av de till synes torra siffrorna är stundtals upphetsande läsning när de visar så tydliga trendbrott genom kurvor som ibland får hockeyklubbans form.

Just denna form får både antalet konfirmander och det antalet ungdomar som i samband med konfirmationen blir döpta. Från att ha sjunkit år efter år från 47 500 konfirmander 2005 till 23 000 för fyra år sedan, är antalet unga som vill sätta av en ansenlig tid i kyrkans gemenskap inför konfirmationshögtiden nu uppe i över 29 000.

Utvecklingen är ännu mer anmärkningsvärd när vi kommer till ungdomsdopen i Svenska kyrkan. Från att ha sjunkit från cirka 2 400 för tjugo år sedan till ungefär 1 800 för fem år sedan, har siffrorna efter detta vänt spikrakt uppåt så att formen till och med nästan liknar en bandyklubbas.

Kommer detta att innebära att medlemmarna i Svenska kyrkan på sikt inte kommer döpa sina barn utan istället vill låta de välja sitt dop längre fram?

Sara Fransson som arbetar på enheten för forskning och analys på Svenska kyrkans kansli, berättar för Kyrkans tidning att det förra året var ungefär 6 000 ungdomar som döptes i samband med konfirmationen. Alltså mer än en fördubbling på några få år.

Hon berättar också att det ökande intresset inte handlar om att få en moppe i konfirmationspresent, utan att hennes forskning visar att ”det handlar om att unga vill lära sig mer om kristen tro för att ta personlig ställning – tror jag att Gud finns eller inte?”

Marcus Lind, generalsekreterare på Equmenia som är Equmeniakyrkans ungdomsorganisation, berättar också hur de sett en ökning med cirka tusen medlemmar under de senaste fem åren. Att en kristen ungdomsorganisation växer fyra år i rad är ovanligt, som Sändaren uppmärksammat.

Även om antalet medlemmar i Svenska kyrkan fortsätter att minska, så är det slående och glädjande att de flesta andra indikatorer pekar uppåt. Antalet körer och körsångare i alla åldrar, det diakonala arbetet, antalet gudstjänstbesökare, medlemsinträden och till och med antalet syföreningar och så kallade arbetskretsar visar alla på en ökning jämfört med förra året.

På ett område behöver dock Svenska kyrkans rätta till ett fel. Som det framställs nu kan det se ut som att barndopen också ökar märkbart. Så är inte fallet. Andelen barndöpta i procent av födda under året minskar eller står stilla. Problemet är att analysenheten räknar ihop samtliga dop som om alla var barndop, när verkligheten är att vart sjunde dop numera är en tonårings dop och inte ett spädbarns.

Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att intresset för kyrkan växer bland småbarnsföräldrar som mestadels tillhör Generation Y/Millenials födda mellan 1981 och 1996 genom att fler av dessa väljer att döpa sina barn. Så är det alltså inte. Det är i tonårsgenerationen som de mest märkbara förändringarna sker i relationen till kyrkan och tron.

Det ska också bli spännande att se hur de som nu är ungdomar ser på sitt eget dop i framtiden. På bara tio år har andelen som döps i samband med konfirmationen tredubblats vilket innebär att var femte konfirmand blev döpt utifrån ett eget beslut om dop. Möjligheten finns att detta upplevs så positivt av dessa att många därför anammar en mer baptistisk dopsyn. Kommer detta att innebära att medlemmarna i Svenska kyrkan på sikt inte kommer döpa sina barn utan istället vill låta de välja sitt dop längre fram?

Indikationerna på Svenska kyrkans comeback är oerhört glädjande. Den kan för några te sig lika överraskande som svenska herrlandslagets kvalificering till sommarens fotbolls-VM. Om utvecklingen håller i sig kan det dock komma att bli långt mer betydelsefull för Sverige än ett fotbolls-VM i USA.

Och den kommer att, som vi tidigare påpekat på denna ledarsida, utmana Svenska kyrkans teologi och praxis knuten till dopet. Det ska bli spännande att se vilka konsekvenser detta kan komma att få för samtalen mellan baptister och lutheraner i framtiden.