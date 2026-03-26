”Tack för att du läste så mycket från Bibeln”. Kommentaren fick jag efter att ha predikat i en annan kyrka än min egen, vilket fick mig att tänka till. Är det ett undantag i våra gudstjänster att Bibelns egna texter är centrala? Ska vi vara glada om predikan innehåller mer än något enstaka bibelcitat och fria återgivningar av texten? Naturligtvis kan man inte dra för stora växlar av en enskild person, men det är samtidigt väl värt att fundera kring vårt bibelbruk i relation till tro, gudstjänst och inte minst Guds mission.