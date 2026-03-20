Vill vi ha en kyrka där man inte vågar prata om samkönade äktenskap? 

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Det är inte märkligt att ett samkönat par kan känna sig diskriminerat om deras präst vägrar viga dem.

Det är heller inte märkligt att en präst är av den bestämda tron att Bibeln och traditionen slår fast att äktenskapet är en institution för man och kvinna. Eller tycker sig ha andra legitima skäl att vägra viga ett par.

Man kan ha hur starka känslor som helst i diskussionen om samkönade äktenskap. Men några enkla svar finns inte. Det står tydligt även i den senaste diskussion som nu blossat upp i ämnet.

Det är Sveriges Radio som i en serie inslag berättat om att fyra biskopar i Svenska kyrkan inte vill prästviga kandidater som vägrar viga samkönade par. Övriga nio biskopar går med på det, och ärkebiskop Martin Modéus slår fast att han inte tror på tvång i frågan.

I bakgrunden finns de prästkandidater som i december skrev en debattartikel i Kyrkans tidning. De har en ”traditionell äktenskapssyn” och är rädda för att det skulle hindra dem från att få församlingstjänst. Detta sedan Kyrkomötet röstat igenom den kontroversiella S-motionen om att pastorat och församlingar ska kunna ställa krav, ”inklusive att viga samkönade par”, när prästtjänster ska tillsättas.

Frågan är, som sagt, komplicerad. Den är också central när Svenska kyrkan urskiljer vilket samfund hon vill vara. Desto mer oroväckande att den upplevs så infekterad att de berörda inte ens vågar säga vad de tycker.

De som skrivit debattartikeln i Kyrkans tidning vill inte uttala sig i Sveriges Radio. P4 har sökt flera verksamma i Visby stift men fått kalla handen: Frågan anses ”extremt känslig” och ”nästan ingen vill bli intervjuad”.

Så får det inte gå till. En kyrka är, bland mycket annat, en pilgrimsfärd och ett ständigt pågående samtal. Det måste finnas frimodighet, syskonkärlek och respekt för den som tycker annorlunda.

Alla i denna diskussion är ense om att Svenska kyrkan ska behandla hbtq-personer med kärlek och respekt. Ingen hindras i dag från att gifta sig på grund av sexuell läggning. En kyrka måste ha så högt i tak att det finns rum för olika åsikter i denna fråga.