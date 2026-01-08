Kyrkan är den plats där lösningen finns, skriver Jakob Norrhall. Bilden: Gudstjänst i Falu Kristine kyrka. Natanael Johansson

Under krigstiden mellan Sverige och Danmark fick soldater inte gå in i kyrkan innan de ställt undan sina vapen. Inte heller fick de slåss, skapa konflikt eller problem under gudstjänsten. De behövde sitta i samma bänkar, under samma tak och dela samma nattvard. Tillbe samma Gud.