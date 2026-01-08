Gästkrönika
Kyrkan är den plats där lösningen finns, skriver Jakob Norrhall. Bilden: Gudstjänst i Falu Kristine kyrka.
Natanael Johansson
Jakob Norrhall:
Jag blir besviken när kyrkor saknar ett vapenhus
Man behöver inte hålla med de konservativa präststudenterna för att stå på deras sida
Under
krigstiden mellan Sverige och Danmark fick soldater inte gå in i kyrkan innan
de ställt undan sina vapen. Inte heller fick de slåss, skapa konflikt eller
problem under gudstjänsten. De behövde sitta i samma bänkar, under samma tak
och dela samma nattvard. Tillbe samma Gud.