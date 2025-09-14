Livsstil

Emma Audas: Låt inte barn vara livets mening i mer än fem år

I sin nya bok föreslår stiftsadjunkten en särskild rit där man firar barnets mognad och påminner föräldrarna om att de är egna individer  

Emma Audas.
Emma Audas.
Malin Aronsson
Reporter och poddredaktör
Publicerad

För stora förväntningar på äktenskapet leder inte till skilsmässa, tvärtom. Det är farligare när ett par har för låga förväntningar. Det menar prästen och författaren Emma Audas. Med sin bok 42 teser om äktenskapet vill hon hjälpa läsarna till äktenskap som får oss att tänka: oj, kan livet vara så här! 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

teologi barn bok böcker emma audas relationer livsstil verbum föräldraskap

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning