Livsstil
Emma Audas: Låt inte barn vara livets mening i mer än fem år
I sin nya bok föreslår stiftsadjunkten en särskild rit där man firar barnets mognad och påminner föräldrarna om att de är egna individer
Emma Audas.
Matilda Audas Björkholm
För stora förväntningar på äktenskapet leder inte till
skilsmässa, tvärtom. Det är farligare när ett par har för låga förväntningar.
Det menar prästen och författaren Emma Audas. Med sin bok 42 teser om
äktenskapet vill hon hjälpa läsarna till äktenskap som får oss att tänka: oj,
kan livet vara så här!