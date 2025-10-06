Livsstil

"Anders var min stora kärlek, jag saknar honom mer och mer ju äldre jag blir"

Dagens skribent möter 100-årigen Ulla som nyligen blev viral efter en tv-dejt • "Varje morgon när jag vaknar tackar jag för ännu en dag".

Tron har burit genom livet. I dag är Ulla 100-år, blev nyligen viral i sociala medier och dessutom aktuell i nästa säsong av Hela Sverige bakar.
I hela livet har hon lutat sig mot Gud – och många gånger känt hans närvaro. Tidigare i år fyllde Ulla 100 år, fick diplom av Kungen och som om det inte vore nog – en drömdejt med tv4-profilen Per Skoglund.

