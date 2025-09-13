Livsstil | Krönika
”Jag började fundera om jag skulle väcka familjen, behöver vi fly från vårt hem? Men i stället upplevde jag att jag skulle böja mina knän och be”, skriver Sebastian Stakset.
Getty Images
Killen jag försökte hjälpa hotade att skjuta mig och spränga mitt hus
”Kan du säga 'Jesus älskar dig' åt den som nyss spottade dig i ansiktet”, undrar Sebastian Stakset.
Jag jobbar mycket med att hjälpa människor som levt samma typ av liv som jag levt. Det är fantastiskt att få följa en människas väg från djup trasighet till att få uppleva Guds kärlek.