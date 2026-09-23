Debatt | generationer

Mötet över generations­gränserna kan bryta främlingskap

Jag är övertygad att varje generation, om de får möjligheten, kan berika gemenskapen med sina unika erfarenheter, skriver Björne Erixon

Flicka och gammal man går med armarna om varandra genom ett grönt landskap. Infälld bild på debattören Björne Erixon.
När ett växande intresse för Bibeln, inte minst bland den yngre generationen, visar sig öppnas också angelägna möjligheter till dialog mellan olika generationer, skriver Björne Erixon.
Björne Erixon Björne Erixon Författare och förkunnare
Publicerad

Vi lever i ett samhälle av växande polarisering. Vad innebär att vara församling i den situationen? Låt mig ge ett perspektiv, av många: låt varje generation ge sitt unika bidrag i bygget av kristen tro och församling.

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