Debatt | generationer
Mötet över generationsgränserna kan bryta främlingskap
Jag är övertygad att varje generation, om de får möjligheten, kan berika gemenskapen med sina unika erfarenheter, skriver Björne Erixon
När ett växande intresse för Bibeln, inte minst bland den yngre generationen, visar sig öppnas också angelägna möjligheter till dialog mellan olika generationer, skriver Björne Erixon.
Janosch Lino
Vi lever i ett samhälle av växande polarisering. Vad innebär att vara församling i den situationen? Låt mig ge ett perspektiv, av många: låt varje generation ge sitt unika bidrag i bygget av kristen tro och församling.