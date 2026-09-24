Debatt | Politik och kyrka
Equmeniakyrkan tar inte ställning för eller emot något parti
Ibland kommer det vi säger att sammanfalla med ståndpunkter hos ett parti, skriver Equmeniakyrkans Karin Wiborn
Kyrkans uppgift är att utifrån evangeliet bidra med perspektiv och stå upp för de värden som vi som kyrka har förbundit oss till, skriver Karin Wiborn. Bilden: Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda 2026.
Natanael Gindemo
I Dagens artikel om Kristdemokraternas valframgång i Lycksele beskrivs Equmeniakyrkans politiska påverkansarbete som något som ”liknar det som Miljöpartiet driver”.