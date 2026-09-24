Debatt | Politik och kyrka

Equmeniakyrkan tar inte ställning för eller emot något parti

Ibland kommer det vi säger att sammanfalla med ståndpunkter hos ett parti, skriver Equmeniakyrkans Karin Wiborn

Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda 2026 med Niklas Piensoho och Jenny Dobers. Infälld bild på debattören Karin Wiborn.
Kyrkans uppgift är att utifrån evangeliet bidra med perspektiv och stå upp för de värden som vi som kyrka har förbundit oss till, skriver Karin Wiborn. Bilden: Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda 2026.
Karin Wiborn Karin Wiborn Kyrkoledare, Equmeniakyrkan
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I Dagens artikel om Kristdemokraternas valframgång i Lycksele beskrivs Equmeniakyrkans politiska påverkansarbete som något som ”liknar det som Miljöpartiet driver”.

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