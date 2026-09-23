Visa att ni menar allvar om biståndet, KD och L

När skuggbudgetarna ska presenteras har Kristdemokraterna och Liberalerna ett lysande tillfälle att ge sina väljare besked, skriver Anette Wallqvist och Mattias Brunander, Diakonia. Jessica Gow/TT

Konsekvenserna av att biståndet minskat är inte teoretiska, skriver Annette Wallqvist och Mattias Brunander, Diakonia.

Svensk politik står inför ett nytt läge. Tidöpartierna har förlorat makten och både Kristdemokraterna och Liberalerna går troligen i opposition. Det ger partierna en möjlighet att profilera sig och visa sina väljare vilken politik de på riktigt står för. Är det en höger med hjärta, som i Kristdemokraternas fall, och ett Liberalerna som står för en frihetskamp som sträcker sig över hela världen?