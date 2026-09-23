Debatt | bistånd

Visa att ni menar allvar om biståndet, KD och L

Konsekvenserna av att biståndet minskat är inte teoretiska, skriver Annette Wallqvist och Mattias Brunander, Diakonia.

Ebba Busch och Simona Mohamsson. Infälld bild på Anette Wallqvist och Mattias Brunander, Diakonia.
När skuggbudgetarna ska presenteras har Kristdemokraterna och Liberalerna ett lysande tillfälle att ge sina väljare besked, skriver Anette Wallqvist och Mattias Brunander, Diakonia.
Annette Wallqvist Annette Wallqvist policyrådgivare Diakonia
Mattias Brunander Mattias Brunander generalsekreterare Diakonia
Publicerad

Svensk politik står inför ett nytt läge. Tidöpartierna har förlorat makten och både Kristdemokraterna och Liberalerna går troligen i opposition. Det ger partierna en möjlighet att profilera sig och visa sina väljare vilken politik de på riktigt står för. Är det en höger med hjärta, som i Kristdemokraternas fall, och ett Liberalerna som står för en frihetskamp som sträcker sig över hela världen? 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kristdemokraterna debatt bistånd ebba busch diakonia simona mohamsson liberalerna

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning