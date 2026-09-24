Gästkrönika

Vilken bild av Gud bär nya generationer med sig om de en dag lämnar kyrkan?

Ida-Maria Brengesjö:
Lämna över mikrofonen – men lämna inte rummet

När tron växer behöver den äldre generationen ta ansvar

Publicerad Senast uppdaterad

Nyligen hamnade jag i samtal med en ung kvinna i en medelstor svensk stad. Vi pratade om livet, barnen och så småningom om tron. Hon berättade om sin uppväxt i frikyrkan och hur hon där hittade en tro som fortfarande bär henne. Hon kallar sig troende, men nu är det många år sedan hon senast var i kyrkan.

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