Gästkrönika
Vilken bild av Gud bär nya generationer med sig om de en dag lämnar kyrkan?
Alice Olsen/Hillsong
Ida-Maria Brengesjö:
Lämna över mikrofonen – men lämna inte rummet
När tron växer behöver den äldre generationen ta ansvar
Nyligen hamnade jag i samtal med en ung kvinna i en medelstor svensk stad. Vi pratade om livet, barnen och så småningom om tron. Hon berättade om sin uppväxt i frikyrkan och hur hon där hittade en tro som fortfarande bär henne. Hon kallar sig troende, men nu är det många år sedan hon senast var i kyrkan.