Debatt | Alkohol
Att föra krig mot en ny dryckesvariant löser inte missbruksproblem
Nya saker kan vara läskiga, men utgår vi ifrån skepticism och rädsla kommer vi att få ett tråkigare samhälle, skriver Johanna Trapp, FMSF, i en replik
Om samhället vill hjälpa dem som har det svårt behövs stöd och resurser till vård och återhämtning – inte pekpinnar om vad bryggerier får utveckla, skriver Johanna Trapp.
Claudio Bresciani / TT
Julen ska vara en trevlig högtid för hela familjen. Det arbete LP-verksamheten gör för att skapa en trygg social miljö för fler är därmed både lovvärd och viktig, och kommer säkerligen från en känsla av medmänsklighet och samhällsengagemang. Det är fint, men även hos välmenande kan argumentationen hamna snett. Det gör den i detta fall. En ny julmust hotar varken julfriden, folkhälsan eller den klassiska julmustens ställning på julbordet.