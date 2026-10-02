Debatt | Alkohol

Att föra krig mot en ny dryckes­variant löser inte missbruksproblem

Nya saker kan vara läskiga, men utgår vi ifrån skepticism och rädsla kommer vi att få ett tråkigare samhälle, skriver Johanna Trapp, FMSF, i en replik

Julmust hälls upp i glas. Infälld bild på debattören Johanna Trapp.
Om samhället vill hjälpa dem som har det svårt behövs stöd och resurser till vård och återhämtning – inte pekpinnar om vad bryggerier får utveckla, skriver Johanna Trapp.
Johanna Trapp Johanna Trapp ordförande för Fria Moderata Student Förbundet (FMSF)
Publicerad

Julen ska vara en trevlig högtid för hela familjen. Det arbete LP-verksamheten gör för att skapa en trygg social miljö för fler är därmed både lovvärd och viktig, och kommer säkerligen från en känsla av medmänsklighet och samhällsengagemang. Det är fint, men även hos välmenande kan argumentationen hamna snett. Det gör den i detta fall. En ny julmust hotar varken julfriden, folkhälsan eller den klassiska julmustens ställning på julbordet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

moderaterna debatt alkojulmust 1-10-26 debatt alkohol jul lp-verksamheten

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning