Debatt | Väljare

Vi bör vara särskilt vaksamma när politiken söker syndabockar

Bibelns perspektiv är att se den enskilda människan, inte använda grupper som verktyg i en politisk berättelse, skriver Bengt R Albertson.

Väljare i Rosengård i Malmö får hjälp av valförrättare. Infälld bild på debattören Bengt R Albertson.
Enligt Novus uppger omkring 2,6 procent av väljarna att de identifierar sig som muslimer, vilket motsvarar cirka 151 000 personer, skriver Bengt R Albertson. Bilden: Väljare i Rosengård i Malmö 13:e september 2026.
Bengt R Albertson Bengt R Albertson Bjuråker
Publicerad

När ett val avgörs med små marginaler frestas partier att söka enkla förklaringar. Men att peka ut muslimska väljare eller en påstådd ”invandrarröst” som avgörande för de rödgrönas seger, vilket bland annat Sverigedemokraterna påstått, är inte bara statistiskt tveksamt. Det riskerar också att göra medmänniskor till syndabockar i stället för att leda till den självrannsakan som demokratin behöver.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

riksdagsvalet 2026 muslimer debatt

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning