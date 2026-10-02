Debatt | Väljare
Vi bör vara särskilt vaksamma när politiken söker syndabockar
Bibelns perspektiv är att se den enskilda människan, inte använda grupper som verktyg i en politisk berättelse, skriver Bengt R Albertson.
Enligt Novus uppger omkring 2,6 procent av väljarna att de identifierar sig som muslimer, vilket motsvarar cirka 151 000 personer, skriver Bengt R Albertson. Bilden: Väljare i Rosengård i Malmö 13:e september 2026.
Johan Nilsson/TT
När ett val avgörs med små marginaler frestas partier att söka enkla förklaringar. Men att peka ut muslimska väljare eller en påstådd ”invandrarröst” som avgörande för de rödgrönas seger, vilket bland annat Sverigedemokraterna påstått, är inte bara statistiskt tveksamt. Det riskerar också att göra medmänniskor till syndabockar i stället för att leda till den självrannsakan som demokratin behöver.