Debatt | alkohol
Låt julmusten vara ett nyktert alternativ
Måste verkligen varje del av våra högtidstraditioner anpassas till alkoholmarknaden? skriver Semias Schenberg.
Till och med företrädare för familjen bakom julmusten uttrycker besvikelse och menar att de gärna hade sett att julmusten fått fortsätta vara vad den alltid varit, skriver Semias Schenberg.
Bert Ericson/TT
När nyheten kom att en av Sveriges mest välkända julmusttillverkare lanserar en alkoholhaltig julmust väckte det reaktioner hos många.