Debatt | alkohol

Låt julmusten vara ett nyktert alternativ

Måste verkligen varje del av våra högtidstraditioner anpassas till alkoholmarknaden? skriver Semias Schenberg.

Backar med julmust i mataffär. Infälld bild på debattören Semias Schenberg.
Till och med företrädare för familjen bakom julmusten uttrycker besvikelse och menar att de gärna hade sett att julmusten fått fortsätta vara vad den alltid varit, skriver Semias Schenberg.
Semias Schenberg Semias Schenberg LP-verksamheten, verksamhetschef
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När nyheten kom att en av Sveriges mest välkända julmusttillverkare lanserar en alkoholhaltig julmust väckte det reaktioner hos många.

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