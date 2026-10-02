Debatt | AI och gudsbilden

Är AI människans nya Babels torn?

Drömmen om att skapa en överlägsen intelligens liknar ibland en modern variant av människans gamla önskan att bli som Gud, skriver Kari Parman.

Illustration av ansikte bestående av separata punkter av ljus. Infälld bild på debattören Kari Parman.
En chattbot kan trösta, ge råd och formulera en bön. Den kan låta klok, empatisk och andlig. Men den har ingen själ, inget liv inför Gud och inget eget ansvar, skriver Kari Parman.
Kari Parman Kari Parman Gnosjö
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Artificiell intelligens är inte längre en avlägsen framtidsfråga. Den finns i våra telefoner, på arbetsplatser, i sjukvården och i myndigheternas beslut. Utvecklingen går snabbt, och frågan är inte bara hur AI kommer att förändra samhället. Den kommer också att påverka vår syn på människan, på medvetandet, och på Gud.

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