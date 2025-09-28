Nyheter

Mormonkyrka i brand efter skottlossning – en död

Minst en person har dödats och ytterligare nio skadats i en skjutning vid en mormonkyrka i delstaten Michigan i USA, uppger polisen. Kyrkan brinner.

En kraftig brand rasar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga i Grand Blanc i delstaten Michigan.
TT Nyhetsbyrån
Publicerad Senast uppdaterad

Den misstänkte skytten är död. Dådet ägde rum vid Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, mer känd som Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, i Grand Blanc, beläget några mil norr om Detroit.

På bilder och filmklipp i sociala medier som sägs vara tagna vid platsen syns ett massivt rökmoln stiga mot himlen från den brinnande byggnaden.

USA:s president Donald Trump kallar i ett inlägg på Truth Social attacken för ”fruktansvärd” och manar till att be för offren.

”Denna våldsepidemi i vårt land måste få ett slut, omedelbart!”, skriver han.

Dådet sker dagen efter det att Russell M Nelson, mormonkyrkans högste ledare, gick bort vid 101 års ålder.

nyheter utrikes

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning