Mormonkyrka i brand efter skottlossning – en död

Den misstänkte skytten är död. Dådet ägde rum vid Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, mer känd som Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, i Grand Blanc, beläget några mil norr om Detroit.
På bilder och filmklipp i sociala medier som sägs vara tagna vid platsen syns ett massivt rökmoln stiga mot himlen från den brinnande byggnaden.
USA:s president Donald Trump kallar i ett inlägg på Truth Social attacken för ”fruktansvärd” och manar till att be för offren.
”Denna våldsepidemi i vårt land måste få ett slut, omedelbart!”, skriver han.
Dådet sker dagen efter det att Russell M Nelson, mormonkyrkans högste ledare, gick bort vid 101 års ålder.