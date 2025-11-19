Nyheter
Så kan 230 miljoner fördelas när Pingst lägger ner kapitalförvaltningsbolag
150 miljoner i kapital förvaltas vidare av trossamfundet Pingst – 80 miljoner frigörs till församlingarna, enligt förslag som diskuterades vid extra rådslaget
Sören Eskilsson, ordförande i styrelsen för Pingst, informerade om kapitalförvaltningen vid Pingsts rådslag.
Thomas Österberg
Pingströrelsen äger värdepapper och aktier för 230
miljoner kronor som är placerade i ett egenägt kapitalförvaltningsbolag. Men samtal förs om att avveckla bolaget och låta pengarna bli mer demokratiskt och gemensamt förvaltade inom trossamfundet Pingst.