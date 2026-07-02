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Vatikanen varnar katoliker: Anslut er inte till SSPX

Den traditionalistiska utbrytargruppen har trotsat påven • Katoliker som ”formellt ansluter sig till SSPX schism” drar på sig Katolska kyrkans strängaste straff

SSPX trotsade påve Leo XIV:s uttryckliga vilja på onsdagen och vigde fyra biskopar.
Arash Asadi Reporter
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Den katolska utbrytargruppen SSPX trotsade på onsdagen påven och vigde fyra egna biskopar. Därmed har den traditionalistiska rörelsen hamnat i schism med Rom – och de inblandade har dragit på sig uteslutning ur Katolska kyrkans fulla gemenskap.

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