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Vatikanen varnar katoliker: Anslut er inte till SSPX
Den traditionalistiska utbrytargruppen har trotsat påven • Katoliker som ”formellt ansluter sig till SSPX schism” drar på sig Katolska kyrkans strängaste straff
SSPX trotsade påve Leo XIV:s uttryckliga vilja på onsdagen och vigde fyra biskopar.
Baz Ratner /AP/TT
Den katolska utbrytargruppen SSPX trotsade på onsdagen påven och vigde fyra egna biskopar. Därmed har den traditionalistiska rörelsen hamnat i schism med Rom – och de inblandade har dragit på sig uteslutning ur Katolska kyrkans fulla gemenskap.