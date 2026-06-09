Debatt | stad och land

Gudstjänsten är allas – just därför finns ordning

Att varje kyrkoherde har ansvar för vem som leder gudstjänsten handlar om att värna att gudstjänsten är lekfolkets gudstjänst, inte om ett godtycke att anställda ska bestämma över icke anställda, skriver Anna Cöster i en replik.