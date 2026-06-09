Debatt | stad och land

Gudstjänsten är allas – just därför finns ordning

Att varje kyrkoherde har ansvar för vem som leder gudstjänsten handlar om att värna att gudstjänsten är lekfolkets gudstjänst, inte om ett godtycke att anställda ska bestämma över icke anställda, skriver Anna Cöster i en replik.

I kyrkans gudstjänst skapar Anden tro genom ord och sakrament. Prästens uppdrag är att församlingen och lekfolket ska kunna känna igen gudstjänsten som ett kyrkans kännetecken, där tro skapas, skriver Anna Cöster.
Anna Cöster Anna Cöster stiftsadjunkt för gudstjänst och teologi, Göteborgs stift
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Vem har rätt till landsbygdskyrkorna? Detta frågar sig Eva-Lotta Kalman utifrån en trend där stora pastorat bildas och gudstjänsterna flyttas till tätorterna, vilket leder till att landsortskyrkorna upplevs sättas på undantag. Hennes oro rymmer i hög grad också frågan vem som har rätt till gudstjänsten.

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debatt venia 07-05-2026 debatt landsbygd predikan svenska kyrkan

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