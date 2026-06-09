Debatt | digitala medel i kyrkan
Låt inte skärmen ersätta den fysiska gemenskapen
Att värna om förkunnelsens plats i församlingslivet handlar om mer än att tycka att ”kristen information” är viktigt, skriver Emmanuel Bäckryd
Låt oss se till så att de digitala sändningarna inte börjar betraktas som likvärdiga med en fysisk samling, skriver Emmaneul Bäckryd.
Linköpings universitet, Darya Ezerskaya
Håller vi på att förlora förmågan att samtala? Den frågan kan jag inte låta bli att ställa mig efter att ha läst den franske sociologen David Le Bretons bok La fin de lade conversation? (”Slutet på samtalet?”). Le Breton gör en tänkvärd distinktion mellan samtal och digital kommunikation: samtal förutsätter kroppslig närvaro och innebär möjlighet till respektfullt lyssnande och ibland till och med potential för en slags tystnadens gemenskap. Digital kommunikation däremot bidrar till distansering och ett oreflekterat pladder som aldrig tycks ta slut. Det är inte så att han tror att vi kan gå tillbaka till hur det var innan sociala mediernas tid. Inte alls, han är inte naiv. Lika lite som de många skadade och döda i trafiken får oss att längta tillbaka till en tillvaro utan bilar, lika meningslöst är det att drömma sig tillbaka i denna fråga.