Debatt | tro och vetenskap

Vetenskapen räddade min kristna tro

Kyrkan och vetenskapen behöver inte vara motståndare, skriver Peter Asteberg

Jag tackar Gud att han ledde mig till hängivna och ödmjuka kristna, som visade att det inte råder någon konflikt mellan modern vetenskap och den uråldriga tron på miraklernas Gud, skriver Peter Asteberg.
Peter Asteberg Peter Asteberg Färjestaden
Publicerad

Under våren har jag haft förmånen att tala om tro, tvivel och vetenskap i olika sammanhang, och näst på tur står en konfirmandgrupp. Jag märker ett uppdämt behov av att förstå hur Bibeln hänger ihop med modern vetenskap. För mig personligen har den förståelsen varit avgörande för att jag över huvud taget har kvar tron i dag.

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