Debatt | bistånd och kristenheten
Osaklig smutskastning av KD:s biståndspolitik
Faktum är att utan Kristdemokraterna skulle biståndet riskera att bli mycket negativt påverkat, skriver Gudrun Brunegård (KD).
Önskan att vinna debatten och smutskasta oss tycks ha vägt tyngre än villigheten att föra dialog och saklig debatt, skriver Gudrun Brunegård.
Pontus Lundahl, Kristdemokraterna
Under våren har Kristdemokraterna utsatts för kritik från kristna ledare och opinionsbildare. Man har uttryckt sig nedlåtande och fördömande om partiet och dess företrädare, och ifrågasatt såväl värdegrund som praktisk politik. Till och med tron hos kristdemokratiska ledare och företrädare har ifrågasatts.