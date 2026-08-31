Podd | Läsarpodden

Har JD Vance sålt sin själ?

I avsnitt 104 av Dagens litteraturpodd Läsarpodden diskuterar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman boken ”Communion” av JD Vance

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Fakta: Läsarpodden

  • Läsarpodden är Dagens litteratur­podd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.

  • Podden utkommer första måndagen i månaden.

USA:s vicepresident JD Vance berättar om sin omvändelse och väg tillbaka till kristendomen i sin nya bok ”Communion”. Läsarpoddens Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den och funderar på vilken kristendom som egentligen får plats på den amerikanska politikens högsta höjder. 

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