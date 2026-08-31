Har JD Vance sålt sin själ?

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Podd | Läsarpodden
I avsnitt 104 av Dagens litteraturpodd Läsarpodden diskuterar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman boken ”Communion” av JD Vance
Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.
Podden utkommer första måndagen i månaden.
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USA:s vicepresident JD Vance berättar om sin omvändelse och väg tillbaka till kristendomen i sin nya bok ”Communion”. Läsarpoddens Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den och funderar på vilken kristendom som egentligen får plats på den amerikanska politikens högsta höjder.